В столице в эти выходные ограничат движение из-за Московского марафона

В выходные в столице пройдет Московский марафон. В связи с этим два дня подряд будет закрываться движение на более чем 60 улицах и набережных города, а также на Садовом и Бульварном кольцах.

В субботу пройдет забег на 10 километров. Бегуны стартуют от "Лужников" в 10 утра, а финишируют там же к часу дня. А вот уже на следующий день запланирован маршрут на 42 километра. Он пройдёт в том числе вблизи известных достопримечательностей в центре города. Стартует он в 9 утра. А завершиться должен в 16 часов в районе "Лужников".