Театр Ермоловой открыл 100-й сезон

Театр Ермоловой открыл 100 сезон премьерой! Зрителям представили сказку для взрослых - "Чуковский".

Любимый детский писатель как трагический персонаж Серебряного века? Да, именно таким увидел его режиссёр Савва Савельев. В безвыходные минуты Чуковский усаживался за стол и работал по 12 часов в день. И создавал яркий, волшебный и совершенный мир для самого искреннего читателя. Именно таким, дарящим свет, и предстаёт писатель в новом спектакле. Это не единственная премьера сезона!

"100-й сезон отмечает театр - юбилей! Ну работаем, вы знаете, мы придумали на большой сцене выпустить 5 спектаклей. Это не бывало для нашего театра - на большой сцене выпускать такое количество премьер, это много, поверьте!" - говорит худрук театра, Народный артист Олег Меньшиков.