Необъятные тыквы, огромные кабачки и тяжеленные арбузы: в Москве показали овощи-гиганты

Только чтобы сдвинуть эту красавицы с места, нужен кран и бригада рабочих. Чтобы вырастить тыкву-гиганта мало просто посадить семечко. За ней пришлось следить буквально днём и ночью! Вентиляторы, обогрев, влажность, температура, удобрения, полив... Всё это, как в высокоточной лаборатории, нужно было контролировать. И вот результат — гигант весом почти в тысячу килограммов, главный претендент на новый рекорд России.

"Я думаю, что это здорово и красиво. Когда ты приходишь на выставку и видишь какие-то гигантские плоды, ты будто бы оказываешься в какой-то сказке. Это настоящее волшебство, потому что сложно где-то такое найти. То есть, когда мы идем в магазин, еще где-то у себя на грядке мы видим все какое-то обычное. А гигантские овощи — это по-настоящему что-то волшебное", - говорит Александр Чусов, садовод.

Но на фестивале "Овощей гигантов" есть и другие звезды. Вот, например, красавица из Тульской области, выращенная в открытом грунте. Чтобы её сдвинуть, тоже пришлось потрудиться — весит она почти двести кило! И кстати, в интернете эта тыква уже стала настоящей знаменитостью.

Среди гигантов и 60-килограммовый арбуз по имени Пумба. Для шестиклассника Степана Разина он как настоящий питомец. Говорит, началось всё с маленького семечка, а выросло вот такое чудо. Имя ему дали за округлые бока и очень добродушный вид.

А это уже серьёзный рекордсмен — арбуз весом почти 145 килограммов! Это самый большой арбуз в мире, выращенный за последние три года. Его хозяин, Максим Лебедев, секретов особых не скрывает: главное — система. Удобрения и полив по расписанию.

"Это сорт "Каролина Кросс", он из США. Это любительская селекция, каждый год отбираются лучшие семена, они переопыляются друг с другом. И получается все лучше и лучше", - говорит Максим.

Увидеть гигантский урожай можно в "Аптекарском огороде". Гостей ждут фотозоны, лекции о будущем земледелия и море впечатлений. Здесь наука встречается с искусством, а городские жители — с настоящими чудесами природы.