Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций 19 сентября

Еврокомиссия завершила работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. ЕК представит итог своего труда 19 сентября, сообщила представитель европейского органа Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По словам Пинью, представлять очередной пакет принятых в отношении России рестрикций будет председатель ЕК. Урсула фон дер Ляйен позже в пятницу выступит с официальным объявлением, передает ТАСС.

Ранее принятие 19 пакета антироссийских санкций было отложено. Как стало известно, главным камнем преткновения стал пункт о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам. Против такой меры категорически выступили, в частности, Италия, Испания, Греция, Франция, а также Венгрия.