Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце мчится в ваш сектор личной жизни! Свободные представители знака, готовьтесь к новым встречам. Ну а те, у кого уже есть пара, могут дать волю фантазии и страсти.

Тельцы

Звезды намекают, что вам пора заняться здоровьем. И это не только про спорт и диеты, а про образ жизни - задумайтесь о своем внутреннем балансе в целом.

Близнецы

Солнце подталкивает к творческим порывам – новые проекты, новый взгляд на привычные вещи. Тем, у кого есть дети, пора уделить им максимум внимания.

Раки

Пришло время что-то починить, что-то выбросить, купить новые гаджеты или обновить что-то в доме. Вы точно знаете, как сделать пространство еще уютнее.

Львы

Вас ждут поездки, приятные знакомства и неожиданные события, которые заставят вас быть в центре внимания. Впереди впечатляющий сезон любви.

Девы

Звезды обещают новый уровень доходов, так что вперед! Помните, что на одном трудолюбии далеко не уедешь: будьте готовы соревноваться и побеждать.

Весы

Солнце вошло в ваш знак – с днем рождения! Загадывайте желания, стройте планы, хвалите себя за прошедший год – наверняка было немало успехов.

Скорпионы

Время отдохнуть – остался всего месяц до вашего сезона. В этот период хорошо подводить итоги, собирать урожай и наслаждаться тем, чего вы уже достигли.

Стрельцы

Шумные компании, тусовки – то, что доктор прописал каждому представителю этого знака. Даже если вы домосед или семейный человек, наверняка есть те, с кем вам очень весело.

Козероги

Приготовьтесь много работать: у вас впереди амбициозные проекты и шанс проявить свои лидерские качества. Не забывайте отдыхать – Солнце в Весах любит баланс.

Водолеи

Переезды, путешествия, эксперименты – вам по душе легкая, воздушная энергия Весов. Период адаптации и оптимизма, когда всё меняется к лучшему.

Рыбы

Представители этого знака не из тех, кто помешан на деньгах, но и считать копейки тоже не готовы. В сезон Весов легко поднять доход и даже изменить свою финансовую философию.