Боевики ВСУ открывали огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в ЛНР. Об этом сообщил санитар российского штурмового отряда с позывным Белый.

Российский военный отметил, что ВСУ не щадят ни своих, ни чужих. Если в плен кто-то сдается, они открывают по своим огонь. Бойцы ВС России становятся у них второй мишенью, а первая мишень — это их подчиненные.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные установили контроль над Серебрянским лесничеством. Российские военные крайне быстро продвигаются в этом районе. По слова российских бойцов, одно подразделение за день взяло три опорных пункта ВСУ, передает ТАСС.