Сергей Собянин объявил о начале работы "Университета предпринимателей"

В Москве открылась программа "Университет предпринимателей", рассказал Сергей Собянин. Она, по словам мэра, объединит науку, бизнес и талантливых студентов с целью создания инновационных продуктов.

Как уточнил глава города, к работе в 20 мастерских приступили более 300 студентов. Занятия проходят на базе восьми ведущих вузов столицы, среди которых - МФТИ, МГУ, ВШЭ, Первый медицинский имени Сеченова.

Руководят мастерскими успешные предприниматели из разных отраслей. Основа программы - практика. В течение учебного года студенты будут работать над проектами, участвовать в экспертных сессиях, посещать встречи.

Подробности можно узнать из поста мэра.