В Купянске Харьковской области для ВСУ назревает катастрофа. Власти эту информацию замалчивают, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Как написала Безуглая в Telegram, катастрофу в Купянске в течение года удавалось отсрочить. Однако сейчас ее просто замалчивают на уровнях принятия решений. Нардеп заявила, что далее для ВС России открывается путь для дальнейшего продвижения в регионе.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на днях сообщил, что группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске. По данным военных экспертов, российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском - у Кучеровки и Петропавловки, российские бойцы отбили лесополосу и уничтожили укрепрайон ВСУ, передает ТАСС.