Легендарная "Табакерка" открылась после капитального ремонта

Легендарная "Табакерка" открылась после ремонта и готовится к первой премьере! Уже 1 октября представят спектакль "Старший сын". Пока же артисты осваивают обновлённое пространство, которое Олег Табаков вместе с учениками создал в угольном подвале дома на Чаплыгина ещё в 1987 году.

В мае 2022 года помещение студии закрыли на ремонт. Там поменяли коммуникации. Установили современную вентиляцию, которой эти стены не знали. Открыли дополнительные выходы на сцену. Избавились от сырости.

"Ещё удалось усилить всё основание здания и увеличить высоту на целый метр, то есть здесь больше пространства на целый метр! А для нас каждый метр в нашем подвальном театре необходим жизненно", - говорит Владимир Машков, народный артист, худрук театра.