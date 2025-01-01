Россия и Филиппины решили возобновить прямое авиасообщение

Авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновится в октябре 2025 года. Первые рейсы отправятся из двух российских городов, сообщил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев.

Представитель министерства заявил об этом на заседании российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. По словам Груздева, возобновление авиасообщения между Россией и азиатской страной важно для наращивания турпотока.

По данным Минпромторга, в 2024 году островное государство посетили более 27 тысяч россиян — это на 19% больше, чем годом ранее. В ведомстве считают, что перспективы наращивания этих цифр значительно больше, там рассчитывают на взаимный интерес с филиппинской стороны, передает ТАСС.