Моду на идеальность сменила мода на нормальность. И у нее - свои герои

Социологи констатируют - мода на идеальность ушла. А вместе с ней и мода на медийных персонажей, холеных звезд и дам полусвета. Теперь у обычных людей популярны такие же обычные люди. Те, кто делают что-то важное для общества. Это началось еще в пандемию, когда героями стали врачи, но остается крайне востребованным и сегодня. Расширившись за счет "ребят из соседнего двора" из-за их простоты, понятности и все той же близости к народу. Близости естественной, а не наигранной и продуманной пиарщиками.

О новых героях и моде на нормальность - репортаж Матвея Шестакова.