Сокращение водных ресурсов и проблемы водной безопасности. Что с этим делать?

Кадры, снятые на экшен камеру: мотоциклист на электробайке колесит по берегам и руслу Волги. Раньше здесь была вода, а теперь - грязь, песок и лужи. Чем не трасса для эндуро.

Понятно, что обычные люди меряют "на глазок". И Волга заметно обмелела. В некоторых местах раньше спокойно проходили речные баржи, а сейчас реку можно перейти вброд. Где-то причалы оказываются на суше, потому что уровень воды упал на 2-3 метра. И это не локальный феномен - ученые тоже фиксируют обмеление Волги, еще хуже ситуация на Дону. По некоторым оценкам, водоносность Дона с начала века упала на 40 процентов.

"Наиболее тяжелые проблемы у нас в бассейне реки Дон. Поскольку там наиболее серьезны последствия климатических изменений. Зимы стали теплыми, снежный покров неустойчив, тает. Фактически нет весеннего половодья", - говорит Михаил Болгов, гидролог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН.

Судоходство на Дону под угрозой. Еще больший удар приходится по сельскому хозяйству - чувствуется дефицит воды для орошения. А значит - падает урожайность. Обмеление приносит и экологические проблемы. Кстати, от маловодья страдают не только реки, но и наполняемые ими моря. Повышенное засоление наблюдается сейчас в Азовском море, которому Дон недодал воды. Мелеет Каспий - в том числе потому, что меньше воды поступает из Волги.

Те, кто вырос на Каспии и видит изменения своими глазами, говорят о нарастающем экологическом кризисе. Вода уходит. Обнажаются прибрежные территории. За последние 30 лет уровень моря упал почти на 2,5 метра. Главные причины - климатические. Вода испаряется из за глобального потепления. Кроме того, сами люди осушают Каспийское море. Например, Казахстан забирает воду для нефтегазовой отрасли, а Туркменистан - для сельского хозяйства.

"Массовый забор воды на хозяйственные нужды, приводящий к росту безвозвратного водопотребления, конечно же, сказывается на уровне Каспийского моря. Но сегодня мы оцениваем это примерно в один метр. Если человека не было бы в бассейне Каспийского моря, то уровень Каспия был бы на один метр выше. Примерно так мы оцениваем действие человека", - продолжает Болгов.

Однако воды не хватает все больше. И забирают ее все больше. Не так давно стало известно о запуске в Азербайджане крупного инфраструктурного проекта, который реализуется на государственном уровне. Рядом с Баку будет построена установка с обратным осмосом морской воды. В промышленных масштабах из Каспия начнут выкачивать воду - получать из нее пресную питьевую, а соль сбрасывать обратно в море. В Азербайджане этот проект называют новаторской инициативой. Но он - капля в море. А точнее - из моря. Ведь так же, по чуть-чуть постепенно осушили Арал в советские времена. Неделю назад на планете пропало озеро Урмия в Иране. Причина та же - чрезмерное использование воды в сельском хозяйстве. Вот и судьбу Каспия - решают не экологи, а политики и инвестбанкиры.

"Многие международные водные бассейны регулируются по хищническому принципу. Кто успел что-то добыть из этого бассейна, тот и процветает. А кто не успел, тот сталкивается с негативными последствиями. Где-то последствия колоссальные для всех сторон, например, озеро Чад в Африке, которое существенно обмелело и там нельзя заниматься рыбной ловлей в тех объемах, которые бы кормили людей", - объяснила Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики.

Вот и в Каспийском море, если каждая страна будет преследовать только свои интересы в ущерб соседям, последствия затронут всех. У Каспия, по факту, пять хозяев - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. А вода - самый ценный ресурс 21 века. Без нефти человечество выживет. А без воды испарится любое государство. И борьба за ресурсы идет по всему миру.

Мелеет Рейн, что вызывает споры Германии и Нидерландов. Эфиопия, ни у кого не спрашивая, построила плотину на реке Нил, но для Судана и Египта теперь это угроза национальной безопасности. Конфликт из-за воды разгорелся в этом году с новой силой между Индией и Пакистаном - страны делят реку Инд. Мексике не хватает водных ресурсов, потому как они уходят в американский Техас по договору 1944 года. Но население Мексики растет. То и дело вводятся лимиты на использование воды.

Запад использует проблему нехватки воды в центральной Азии, чтобы заигрывать с южными соседями России. Не смотря на обмеление Волги и Дона, у нашей страны водных ресурсов с избытком. Вот и звучат мысли, что стоит вспомнить советский проект о развороте сибирских рек. Об этом всерьез рассуждают западные аналитические центры. Льют воду на жернова, которые должны перемолоть исторические связи и создать новую реальность, где Запад главный благодетель.

Однако масштабные водные проекты очень дороги. В том числе для экологии. Вода - это не оружие и не товар. Это основа жизни на Земле. И только решая проблему вместе, человечество сможет избежать того дня, когда жажда станет реальным поводом для войн.