Страны Запада готовятся к массовым жертвам. Чего ждать?

Когда житель турецкого Измира Мустафа Тазан соорудил в своей квартире специальное убежище, страна уже пережила сильное землетрясение 2020-го. В небольшой стальной кабинке с запасом продуктов и медикаментов мужчина намеревался разместить всю свою семью. Кто-то тогда снисходительно улыбался, кто-то крутил пальцем у виска. До трагедии 2023-го оставалось два года.

Удалось ли Тазану с родственниками воспользоваться тайной комнатой, не сообщается. Зато известно: февральское землетрясение унесло жизни более 50 тысяч человек, 120 тысяч были ранены. В руинах лежали целые города.

Сегодня о тех событиях уже ничто не напоминает. Люди спокойно гуляют по паркам и скверам. И не подозревают, что под многими из них на большой глубине уже почти месяц идут работы по сооружению укрытий - подземных бункеров, как сказано в постановлении турецкого правительства, на случай войн и катастроф.

Наблюдатели отмечают: положение об организации укрытий было принято в Турции еще в 1987 году. Но вспомнили о нем почему-то только сейчас и сроки определили самые сжатые - строительство должно быть закончено в течение всего 120 дней. Отмечается, что жить в бункерах можно будет не менее 21 дня, а на каждого человека выделят по 1 квадратному метру. По этому поводу люди уже невесело шутят - больше даже на кладбище.

До поры до времени в неведении о планах своего правительства оставались и граждане Великобритании. Ведь вряд ли большинство из них регулярно заглядывают на сайты госзакупок. А между тем МВД страны без лишнего шума заключило контракт на 7,5 миллиона фунтов по поставке - на случай массовых жертв - мобильных моргов, холодильных камер, а также палаток для размещения тел. В британских СМИ эта тема осталась практически незамеченной или намеренно не акцентировалась. Тревогу забили журналисты из Норвегии.

В самой Норвегии власти высказались более определенно и скрывать не стали - в стране в ближайшее время построят новые бомбоубежища на случай, как говориться в документе, "наихудшего сценария войны". С кем, уточнять его авторы даже не посчитали нужным. Подразумевается, что о мифической российской угрозе знать должен каждый. Не отстает и Германия. По данным издания "Зюддойче Цайтунг", глава немецкого аналога нашего МЧС Ральф Тислер призвал к преобразованию существующих тоннелей, станций метро, подземных парковок и подвалов зданий в укрытия, чтобы "в кратчайшие сроки создать пространство для миллиона человек".

"Есть знаменитая поговорка, которой сотни лет: хочешь мира - готовься к войне. Европейские политики ее перевернули иначе: хочешь войны - готовься к массовым похоронам. Но эти все мероприятия не делают публичными, как и многое другое в военном деле, которое совершенно не надо выносить в общественное пространство. Здесь, с моей точки зрения, демонстративно впервые эту тему выбрасывают в информационное пространство для запугивания европейского обывателя", - отметил политолог Юрий Светов.

Эксперты говорят: западные политики ведут себя так, словно их решениями и действиями управляет не здравый смысл, а искусственный интеллект. А он, как известно, бездушен, во всяком случае пока. И, по мнению специалистов, склонен к нагнетанию.

"Это происходит из-за того, что модели искусственного интеллекта обучаются на исторических данных, в которых обычно выпукло подсвечиваются именно кризисы. Нам следует опасаться так называемого явления самоисполняющихся прогнозов - когда модель дает негативный прогноз, СМИ его освещает, общество подхватывает, начинает паниковать. На данном негативном нарративе обучается модель. И тут петля замыкается, что приводит к рекурсивному усилению предвзятости. И с каждым таким циклом выводы будут все более драматичными", - объяснил Роман Смирнов, заведующий лабораторией искусственного интеллекта МФТИ.

Впрочем, вряд ли западные политики всерьез полагают, что Россия нападет на Европу. В данном случае вся воинственная риторика - во многом лишь прикрытие слабости в руководстве своими странами, провалов в экономике и социальной политике. Тогда зачем все эти приготовления к массовым смертям? То, что Турция усиливает гражданскую оборону, можно было бы объяснить тем, что страна находится в крайне взрывоопасном регионе. Но почему тогда находящаяся в тысячах километров от Европы и Ближнего Востока Австралия практически одновременно закладывает миллиарды в программу "Эвакуация, катастрофы за рубежом, сценарии с десятками тысяч погибших". И на все вопросы встревоженного общества один ответ: не волнуйтесь, это на всякий случай.

Зато, как всегда, предупреждают американские кинематографисты: рано или поздно что-то ужасное должно случиться. Землетрясение, цунами, эпидемия, пришествие инопланетян. Вот и в фильме 2021 года "Не смотрите наверх" герои Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, астрономы, пытаются достучаться до журналистов и политиков - приближающаяся к Земле комета грозит уничтожением всему живому. Но, как и в реальной жизни, человечество делится на тех, кто верит, и тех, кто даже из смертельной опасности готов извлечь выгоду. И непонятно, что в данном случае опаснее: сама комета или игры политиков.

Область к западу от итальянского Неаполя называется Флегрейские поля. Издревле люди в прямом смысле живут здесь на вулкане. Вернее, на вулканах. Всего их 24. А земля под ногами буквально колышется по мере того, как на глубине идут магматические процессы. Когда окончательно проснется европейский супервулкан - не берется предсказать никто. Тектоническая активность в районе постоянно нарастает. Уже почти год здесь фиксируются постоянные подземные толчки. Не сильные, магнитудой 4-5. Но, по мнению ученых, это лишь начало. В случае сильного землетрясения в этом регионе в результате подвижки тектонических плит и последующего цунами под водой окажутся обширные районы всего Средиземноморья. А потенциальное извержение даже одного из Флегрейских вулканов может выбросить в атмосферу миллионы тонн пепла.

Не менее пристально ученые следят и за поведением вулкана Симмоэ в Японии. Это в его кратере туристы пока безмятежно наблюдают эффектные взрывы. Но специалисты убеждены - вулкан уже вовсю копит силы, как и сотни его собратьев по всему Тихоокеанскому огненному кольцу.

Одновременно эксперты напоминают - все в природе взаимосвязано. Биосфера, в которой живет в том числе и человек, подвержена влиянию как из недр Земли, так и из космоса. И именно активизацией процессов там обусловлена нестабильность, которую сейчас переживает планета. Так, китайские ученые утверждают, что небывалую сейсмическую активность вызвало торможение и даже смена направления вращения ядра Земли. А в НАСА добавляют: свою лепту внесло и Солнце - сначала неожиданно успокоилось на многие годы, а теперь вдруг резко повысило активность. Исследователи из университета Цукубы и Национального института передовой науки и технологий в Японии недавно опубликовали исследование, в котором прослеживают связь между пятнами на Солнце, которые как раз являются показателем его активности, и сейсмичностью Земли. Немаловажную роль играет также температура и в целом - изменение климата.

"Солнечное тепло приводит к изменению температуры атмосферы, что, в свою очередь, может влиять на такие вещи, как свойства горных пород и движение подземных вод. Изменения в количестве осадков и таянии снегов могут изменить давление на границы тектонических плит", - говорится в публикации.

В наши дни мы стали свидетелями землетрясения в Турции и Сирии в 2023-м, цунами в районе японской Фукусимы в 2011-м, землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии в 2004-м. Куда более страшную катастрофу пережили наши предки 200 лет назад, когда в 1815-м взорвался вулкан Тамбора в Индонезии. Тогда человечество пережило "год без лета". Погиб урожай, вымер скот, люди замерзали даже в теплых странах.

Так к чему готовят население политики сегодня? И если не смотреть наверх, то куда?