Стало известно о "тяжелых решениях" Зеленского

Ряд "тяжелых решений" готов принять украинский лидер Владимир Зеленский. Одно из них – это ужесточение мобилизации, сообщает издание "Страна.ua".

Противоречивые сведения о намерениях Зеленского появились после состоявшейся в середине сентября закрытой встречи с депутатами правящей партии "Слуга народа". Там политик рассказал о своем видении продолжения конфликта. Позже журналисты со ссылкой на источники в парламенте сообщили, что президент не пойдет на уступки России - ни по территории, ни по языку.

Также стало известно, что Зеленский может принять тяжелые решения о мобилизации. Военный призыв могут ужесточить, а возраст снизить до 23 или 18 лет. Также речь может идти об ужесточении условий по бронированию: в таком случае лишатся брони сотни тысяч мужчин, их отправят на фронт.