Расставание Моники Белуччи и Тима Бертона получило неожиданное продолжение

Сегодня, 19 сентября, в Сети распространилась информация о расставании режиссера Тима Бертона с актрисой и моделью Моникой Белуччи. Пара состояла в отношениях на протяжении нескольких лет. Моника публично признавалась Тиму в любви. Казалось, что этот союз может завершиться экстравагантной свадьбой. Однако в итоге Белуччи и Бертон расстались.

Впрочем, информация о разрыве получила неожиданное продолжение. Дело в том, что многие интернет-пользователи высказали мнение, что романтические отношения Моники и Тима были не более чем пиаром. По мнению особо наблюдательных фанатов, Белуччи и Бертон на самом деле никогда друг друга не любили, а лишь с уважением относились.

"Давно пора", "А кто-нибудь верил, что они на самом деле встречались?", "Моника и Тим, конечно, красивая пара, но я ни на грамм не верю им", "Вот и подошли к концу эти фиктивные отношения", - говорят пользователи Сети.

Поклонники убеждены, что Тиму и Монике был выгоден этот пиар-роман. Каждый получил дивиденды, причем не только финансовые. Например, в последнее время карьера Бертона пошла в гору. Появилась работа и у Белуччи.

В Сети говорят, что лишь с актером Венсаном Касселем у Моники были самые настоящие отношения. Напомним, что от него Белуччи родила дочерей Деву и Леони. Однако в 2013 году Моника и Венсан оформили развод. Ходят слухи, что Белуччи устала терпеть измены Касселя.