Беременная Тодоренко сообщила об операции

Регина Тодоренко скоро станет многодетной мамой. С мужем Владом Топаловым артистка воспитывает сыновей Михаила и Мирослава. А через пару недель она родит третьего наследника.

Однако спокойной беременность Регины назвать сложно. Она постоянно переживает по разным поводам. Например, на днях популярная ведущая сообщила, что ее отец угодил в реанимацию. Настолько неудачно побывал на рыбалке, что у него, по словам Регины, "дырка в легком и бонус в виде двух сломанных ребер".

К счастью, самое страшное осталось позади. Тодоренко в своем официальном телеграм-канале обнародовала свежую информацию о состоянии родителя. Оказывается, он перенес хирургическое вмешательство.

"Папе сделали операцию, пока он весь в трубках, как какой-то киборг, но выглядит лучше. Я сразу сообщила: "Помирать нельзя. У тебя ж третий внук на подходе!" — так что контракт на жизнь продлили", - объявила Регина Тодоренко.

Ранее в эфире телеканала Ru.tv Регина Тодоренко призналась, что они с мужем не собирались заранее узнавать пол ребенка и устраивать модную нынче гендер-пати, однако на том, чтобы узнать, кто будет: мальчик или девочка, настаивали сыновья Михаил и Мирослав. Вот поэтому они и отправились вместе с родителями в кабинет УЗИ.