Трамп отказался навязывать условия решения конфликта между Россией и Украиной

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News сообщил, что Дональд Трамп не будет навязывать условия будущего мирного соглашения России и Украине. При этом США намерены использовать рычаги давления, чтобы стороны конфликта все же оказались за столом переговоров.

Ранее Дональд Трамп высказал уверенность, что конфликт окончится при снижении стоимости нефти. Он уточнил: при падении цен на нефть у руководства России не останется иного выбора, кроме как выйти из состояния конфликта. Трамп выразил разочарование тем, что некоторые европейские страны покупают нефть у России. Американский лидер заявил, что не хочет вводить новые санкции против Москвы, пока страны Европы покупают у нее нефть.

Кроме того, президент США заявил, что конфликт на Украине мог перерасти в мировую войну. Однако этого удалось избежать. Трамп добавил: он очень разочарован, что конфликт до сих пор не урегулирован. Глава Белого дома заметил, что при первом сроке его президентства эскалации на Украине удалось избежать. И, если бы он продолжал занимать Овальный кабинет, война бы не началась.