Путин прилетел в Пермь на оборонное предприятие "Мотовилихинские заводы"

Владимир Птуин сегодня в Перми. Президент посещает в Прикамье единственное в России артиллерийское производство полного цикла.

На "Мотовилихинских заводах" выпускают такие артсистемы, как "Гиацинт-Б", "Мста-Б", "Тюльпан", реактивные "Ураганы", "Грады" и "Смерчи". А еще - машины управления огнем и гражданское буровое оборудование.

В советское время тут производили снаряды для легендарных "Катюш", пушки, авиадвигатели и каски.

Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова осмотрел завод, который вносит большой вклад в СВО. Также это предприятие помогает восстанавливать город Северодонецк в ЛНР.