Таможенники совместно с ФСБ изъяли рекордную партию кокаина в порту Санкт-Петербурга

Полторы тонны кокаина. Такого объема контрабанды наркотика не находили никогда. Выйти на криминальный груз российским оперативникам помогли их коллеги из Эквадора. Прислали накладные со списком подозрительных контейнеров. В порту Петербурга судно уже встречали сотрудники федеральной таможенной службы и ФСБ.

Около тысячи контейнеров на одном судне - как вычислить тот, в котором наркотики? Подсказали иностранные коллеги - искать нужно бананы. Эксперты при помощи специального оборудования просветили рефрижераторы. И в одном из них вместо фруктов нашли то, что тянет для владельца груза на пожизненный срок. Коробки якобы с бананами переместили в пункт досмотра.

"В контейнере правоохранители обнаружили 63 коробки, в которых находилось 1,5 тысячи прямоугольных брикетов с прессованным порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это кокаин общей массой 1515 кг", - сообщил Владислав Андреевский, пресс-секретарь Балтийской таможни.

Балтийская таможня уже возбудила уголовное дело - контрабанда в особо крупном размере. По предварительным оценкам, на черном рынке эта партия кокаина стоит 20 миллиардов рублей.

Этот год для таможенников уже стал рекордным. Весной в Петербурге оперативники перехватили партию кокаина на полмиллиарда рублей. Тогда в тайниках нашли 50 брикетов с белым порошком. А в середине июля под видом бананов из Латинской Америки в Россию пытались провезти 820 килограммов кокаина. Коробки тогда были помечены логотипом французского модного дома. В этот раз, судя по фотографии из уголовного дела, злоумышленники выбрали итальянский дизайнерский бренд.