Россиянка Аделия Петросян оказалась в лидерах в отборочном турнире Олимпиады

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла первое место после короткой программы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине.

Отметим, что уже завтра, 20 сентября, спортсменки представят свои произвольные программы. Чтобы попасть на Олимпиаду, фигуристкам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ, напоминает ТАСС.

Напомним, что Аделия Петросян в возрасте 14 лет стала первой в истории женского одиночного катания, исполнив прыжок четверной риттбергер на соревнованиях. Это случилось в 2021 году.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Однако еще в начале июня стало известно, что сборная России по хоккею точно пропустит эти Игры. Международная федерация хоккея (IIHF) решила не допустить до турнира в Италии "Красную машину" после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).