Пугачева и Галкин* отказались устраивать праздник для детей в честь их дня рождения

Накануне, 18 сентября, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* Гарри и Лиза справили день рождения. Двойняшкам исполнилось 12 лет. Когда семейство еще жило в России, обычно для детей организовывался настоящий праздник, где собирались друзья семьи с детьми. А когда Лиза и Гарри пошли в школу, то в замке в деревне Грязь устраивались квесты и прочие развлечения для их друзей в один день, а на другой день съезжались друзья Пугачевой и Галкина* с внуками и детьми, которые играли с Лизой и Гарри "с пеленок".

Однако в этом году день рождения двойняшки встретили на Кипре. Ни о каком особенном празднике речи не шло. Как утверждает "КП", вечером они пошли в кафе с друзьями родителей - никаких аниматоров, веселья и квестов.

Несмотря на частые переезды и смену школ, наследники радуют Примадонну и ее молодого мужа своими успехами в учебе. Кроме того, Гарри и Лиза посещают театральную студию, рисуют, меняют спортивные секции, говорят на русском, английском, французском языках, активно учат греческий и иврит.

Говорят, Пугачева и Галкин* запланировали новый переезд, так что, вероятно, в скором времени их дети снова будут учиться в новой школе. В близком кругу поговаривают, что семейство хочет переехать в США или в Великобританию.

* признан иностранным агентом на территории России