На юге Турции объявлена эвакуация жителей из-за мощных лесных пожаров, которые охватили сразу несколько курортных районов страны.

Хуже всего ситуация в Аланье. Там пламя бушует в горах и уже подбирается к побережью. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В зоне риска - 150 жилых домов. А вот популярным отелям, как заверили в ассоциации туроператоров России, стихия не угрожает. Но проживающие там туристы жалуются на резкий запах дыма.

На тушение огня брошены более 800 сотрудников спецслужб, а также пожарные вертолеты и самолеты, которые набирают воду прямо в море. Информация о пострадавших пока не поступала.