Путин исполнил заветную мечту крымского школьника

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что Владимир Путин подарил школьнику Кириллу Пономаренко собаку. Таким образом российский лидер исполнил заветную мечту мальчика.

"От имени президента собака породы шпиц передана Кириллу и его маме Татьяне Сергеевне", - рассказал Аксенов.

Также он отметил отличные достижения в учебе Пономаренко, его активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровней. За свои успехи школьник удостоен рядом грамот и дипломов, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин исполнил мечту юной Арины Порхал из Горловки в ДНР. Ее шарик президент снял с "Елки желаний". Девочка мечтала о поездке в Санкт-Петербург. Ее желание исполнил президент: в начале года Арина с семьей приехала в Северную столицу.