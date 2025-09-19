Путин выразил надежду, что события, связанные с СВО, пройдут

Сегодня, 19 сентября, Владимир Путин посетил Пермь. Президент прибыл в Прикамье - единственное в стране артиллерийское производство полного цикла. Российский лидер в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова осмотрел завод, который вносит большой вклад в СВО.

Российский лидер кратко пообщался с работниками "Мотовилихинских заводов" и поздравил их с Днем оружейника, передает "РИА Новости". "Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут", - среди прочего отметил Владимир Путин.

Отметим, что на "Мотовилихинских заводах" выпускают такие артсистемы, как "Гиацинт-Б", "Мста-Б", "Тюльпан", реактивные "Ураганы", "Грады" и "Смерчи". А еще - машины управления огнем и гражданское буровое оборудование.

Также в ходе визита президент осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и военной техники. В частности, ему были продемонстрированы зенитно-артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", предназначенный для борьбы с воздушными целями, и огнемётная система ТОС-2, которая уже задействована в зоне проведения СВО.