Ефрейтор Кучинский отразил атаку ВСУ

Ефрейтор Геннадий Кучинский, находясь на передовой, обнаружил неонацистов, мгновенно занял выгодную позицию и уничтожил двух боевиков, не дав им возможности прорваться и обойти наших военнослужащих с фланга. Несмотря на плотный миномётный обстрел со стороны врага, Геннадий продолжал вести огонь по противнику. В итоге атака ВСУ была отражена.

Младший лейтенант Марат Касеинов, находясь на передовой и командуя мотострелковым отделением, обнаружил противника, обозначил задачи личному составу и в ходе боя руководил подчинёнными. Благодаря грамотным действиям наших военных атаку противника отразили. Враг понёс огромные потери, сообщает "ТВ Центр".