Вооружённые силы России нанесли мощный комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Минувшей ночью и утром взрывы звучали в Николаеве, Чернигове, на территории Киевской, Одесской, Харьковской областей.

А в зоне СВО позиции националистов находятся под постоянным огнём российской армии. Эффективно вскрывают расположение и уничтожают врага наши операторы FPV-дронов. Так, с помощью беспилотников на оптоволоконной связи, которые невосприимчивы к радиоэлектронным помехам противника, сорвана ротация украинских боевиков в районе Константиновки в ДНР.

В ходе атаки уничтожены несколько единиц бронетехники вместе с личным составом. А на одном из самых напряжённых - красноармейском участке - шансов радикалам не оставили тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк". Применение современных реактивных термобарических снарядов позволило ликвидировать укрепрайон ВСУ, сообщает "ТВ Центр".