Победителем "Интервидения" стал Дык Фук из Вьетнама

Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он получит главный приз конкурса – 30 миллионов рублей. Организаторы песенного конкурса сообщили, что в 2026 году его примет Саудовская Аравия.

Конкурс песни "Интервидение" проводился в 1965-80 годах. В нём принимали участие исполнители из стран Европы, Центральной Азии, Африки и Америки. Среди победителей конкурса - Карел Готт, Алла Пугачёва, Николай Гнатюк.

В этом году музыкальный конкурс решили возродить. Финальный концерт прошёл 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представлял SHAMAN (Ярослав Дронов), всего выступили представители более 20 стран. Россию в жюри представлял композитор и продюсер Игорь Матвиенко.