Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп выдвинул новое условие для переговоров с российским президентом. Сегодня он заявил, что встретится с Владимиром Путиным только тогда, когда будет уверен в заключении соглашения по мирному урегулированию на Украине.

"Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря", - приводит ТАСС слова главы Белого дома.

16 октября после очередного телефонного разговора с Путиным американский лидер сообщил, что их встреча состоится на днях в Будапеште. 22 октября Трамп передумал и заявил, что запланированные переговоры не состоятся, так как сейчас, как он выразился, не тот момент.

23 октября Владимир Путин напомнил, что идею проведения российско-американской встречи в венгерской столице выдвинул именно Трамп. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча двух лидеров не снята полностью с повестки, но нужно, чтобы она дала позитивный результат.