Прохор Шаляпин повысил гонорар: "Я, простите, ничем не хуже Кадышевой"

Стало известно, что Прохор Шаляпин поднял свой гонорар. Теперь, чтобы пригласить популярного артиста, надо выложить от миллиона рублей. Сам певец не видит в этом ничего особенного. По словам Шаляпина, эти деньги пойдут на косметолога и жизнь в столице, которая сама по себе недешевая.

"Я, простите, ничем не хуже Кадышевой или той же Булановой. Да, девочки, конечно, молодцы. Но и я, знаете ли, не пальцем деланный и могу себе позволить улучшить свое финансовое благосостояние за счет своих талантов. Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и, в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве", - приводит слова Шаляпина "Светский хроник".

Ранее в интервью артист рассказал, что у него очень плотный график — концерты, съемки в шоу, интервью и участие в различных телепередачах. Шаляпин уверяет, что хоть в последнее время и переживает подъем популярности, он прекрасно понимает, что это временное явление.

"Жизнь любого публичного человека состоит из взлетов и падений. Сейчас я адекватно воспринимаю эту новую волну своей популярности, она тоже пройдет рано или поздно", — поделился певец.