Путину в Перми показали технику, которую привезли с СВО

Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Пермский край. Российский лидер посетил "Мотовилихинские заводы". Там ему показали военную технику, привезенную из зоны специальной военной операции, в частности, тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка", на передней решетке который видны следы от пуль, сообщает РИА Новости.

Также президенту рассказали об использовании роботов в российском ОПК.

Отметим, что на "Мотовилихинских заводах" выпускают такие артсистемы, как "Гиацинт-Б", "Мста-Б", "Тюльпан", реактивные "Ураганы", "Грады" и "Смерчи". А еще - машины управления огнем и гражданское буровое оборудование.

Владимир Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова осмотрел завод, который вносит большой вклад в СВО. Также это предприятие помогает восстанавливать город Северодонецк в ЛНР.