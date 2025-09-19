В Кремле ответили на слова Трампа, что якобы Путин его "подвел"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Дональда Трампа о том, что Владимир Путин его якобы "подвел" в контексте украинского урегулирования. Он высказал мнение, что американский лидер настолько заинтересован в скорейшем завершении конфликта, что проявляет эмоции.

"Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров объяснил разочарование президента США Дональда Трампа темпами урегулирования на Украине. Глава российского МИД считает, что это частично объясняется его желанием быстрых решений, однако это не везде получается.

Он подчеркнул, что Москва хочет поддерживать диалог, который установился между президентами России и США, Вашингтон тоже этого желает. Будут продолжаться контакты также между главами внешнеполитических ведомств, помощниками по национальной безопасности и спецпредставителями двух президентов, заявил глава МИД России.