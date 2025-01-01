Россия отмечает День оружейника. Путин приехал в Пермь на одно из старейших предприятий

"Мотовилихинские заводы" в Перми – одно из старейших предприятий России, завод основан в 1736 году, но оружие здесь выпускают самое современное. Плавающая боевая машина "Деривация-ПВО" может сопровождать и уничтожать все воздушные цели, включая самолеты, дроны, ракеты и даже снаряды РСЗО. Тяжелая огнеметная система "ТОС-2" не оставляет шансов технике и личному составу противника на площади в шесть гектаров.

Пермский завод - единственное в стране артиллерийское производство полного цикла, здесь выпускают десятки изделий. Их продемонстрировали Владимиру Путину, после чего президент пообщался с сотрудниками завода.

Путин: "У вас сегодня праздник – День оружейника. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Хочу поблагодарить вас за работу. Вы знаете, мы оборонку вспоминаем как врача. Врача вспоминаем, когда заболеваем, оборонку тоже, когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминаем: а где наша оборонка, которой мы все время гордились? И гордились не напрасно. Надеюсь, что на вашем предприятии сложные времена прошли. Наверное, вы это сами видите. Раньше на этих площадях что было? Совсем другая обстановка. Сейчас все восстановлено, все работает".

Владимир Путин подчеркнул, что развитие и модернизация Вооруженных сил продолжится. В основе этой работы – конструкторы и оружейники. Военные заводы и максимальный процент отечественных комплектующих – залог не только качественного продукта, но и суверенитета России.

Разговор о будущем ВПК и госпрограммы вооружений продолжился на заседании военно-промышленной комиссии. Президент особо подчеркнул, что на военные заводы приходит все больше молодых специалистов. Все благодаря росту заказов и как следствие - зарплат сотрудников.

Путин: "За последние годы кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции, а их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения. Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК, то есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес, высокотехнологичные компании".

Несмотря на автоматизацию производств и внедрение искусственного интеллекта, контролирует все по-прежнему человек. Поэтому ключевой вопрос на заседании комиссии – кадровый.

Путин: "Сегодня мы утвердим кандидатов, как я уже сказал, на наделение полномочиями генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений по созданию вооружения и военной техники. Это специалисты с богатым профессиональным и управленческим опытом. Уверен, что все стоящие перед ними задачи будут реализовываться своевременно и с хорошим результатом и качеством".

В том, что растет не только количество, но и качество российского оружия, Владимир Путин убедился на неделе в Нижегородской области, где наблюдал за ходом учений "Запад-2025". 100 тысяч военнослужащих, 41 полигон, 10 тысяч систем вооружения и техники – современные образцы, которые успешно задействованы на передовой.

Путин: "Из них 333 летательных аппарата – это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей, надводных, подводных и судов обеспечения".

"Запад-2025" – самые масштабные военные маневры России и Беларуси за последние годы. В командном пункте - министр оборон и верховный главнокомандующий.

Путин: "Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите Союзного государства от любой агрессии".

Учения проходят на земле, на воде и в воздухе на территории двух стран. С учетом легенды, да и самого названия, особое внимание - к западным регионам. Здесь морской тактический десант высаживается в порту условного противника. А это уже высадка на необорудованное побережье. Авиация работает по наземным целям противника, после чего за дело берутся штурмовики и захватывают опорный пункт.

Андрей Белоусов, министр обороны России: "К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку"

Учения "Запад" проходят раз в четыре года. В 2025-м особенным стал не только масштаб, но и некоторые задачи. Например, впервые в истории в маневрах был задействован комплекс "Орешник". Передовая система получит постоянную дислокацию в Беларуси к декабрю. В Калининградской области в рамках маневров отрабатывались пуски "Искандеров". Эта система, которая отлично зарекомендовала себя в рамках СВО, при необходимости также может оснащаться ядерными боеголовками.

Еще одна особенность нынешних маневров – участие армейских подразделений дружественных стран из Бангладеш, Буркина-Фасо, Ирана, Конго и Мали. Отдельное внимание, как и порцию критики от западных СМИ, заслужили индийские военные, которые также были задействованы в учениях.

Путин: "К нам для участия в мероприятиях учения "Запад-2025" прибыли 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, шесть прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегических учений".

За учениями наблюдали и представители недружественных государств, точнее - недружественных правительств. Специально для них официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что характер маневров оборонительный: "Мы надеемся, что участие наблюдателей из США поможет им посмотреть непредвзято, не через призму создаваемых, к сожалению, порой ими же самими в СМИ мифов".

Впрочем, западные правительства и СМИ все равно на учения реагировали болезненно. Формулировки от обеспокоенности, до обвинений в провокациях со стороны Путина и Лукашенко. Особенно волновались поляки, которые стянули к своим восточным границам серьезную по меркам Польши группировку в 40 тысяч военных, а также полностью перекрыли автомобильное сообщение с Беларусью. Передислокация польских военных на своей территории, как и опасные для экономики собственной страны решения, – это суверенное дело Варшавы, на ход учений эта ситуация никак не повлияла.

После завершения основной части маневров Владимир Путин ознакомился с образцами современных российских вооружений и даже примерил тепловизионные очки "Стрекоза". Они позволяют бойцам свободно передвигаться по передовой, оборудованы электрическим зумом с дальностью действия в километр. Также российский лидер оценил мотоцикл, отечественные дроны и командно-штабную машину. На стенде с огнестрельным оружием внимание президента привлекла снайперская винтовка.

Образцы, представленные на стендах, прошли не только проверки в конструкторских бюро и на полигонах, но и в условиях спецоперации. Благодаря им удается обеспечивать преимущество на фронте и сохранять жизни наших бойцов. При этом в перспективе такая продукция позволит нарастить экспорт российских вооружений в дружественные страны. Спрос на проверенное в бою оружие в современном мире стабильно высокий.