Народ бьет тревогу из-за состояния Кати Варнавы: одежда висит, как на вешалке

Какое-то время Екатерина Варнава считалась одной из самых востребованных успешных комедийных артисток. Она даже участвовала в пикантном шоу-кабаре, в рамках которого танцевала практически без одежды. Однако несколько лет назад актриса вдруг ушла в тень: она перестала сниматься на отечественном телевидении, участвовать в различных проектах.

Оказалось, что Екатерина Варнава в основном находится за границей. Артистка сильно поработала над внешностью. Она не скрывает, что у нее был период, когда она страдала от лишнего веса, однако в итоге ей удалось избавиться от него.

В Сети, впрочем, многочисленные поклонники судачат, что Екатерина настолько исхудала, что ей бы не помешали дополнительные килограммы. А в последнее время, утверждают интернет-пользователи, Варнава выглядит буквально изможденной. На свежей фотографии, которую актриса выложила в официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм", она облачена в платье, однако комментаторы считают, что этот наряд висит на ней, как на вешалке.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Это уже страшно...", "А когда то мужчинам нравилась", "Баба Яга стала. А была какая красивая девушка", "Когда вижу это, хочется плакать", "Надо начинать есть!", "Что случилось? Почему так страшно похудели?", "Надо спасать Катю. Иначе совсем исчезнет", - высказались пользователи Сети.