Собянин: Московские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по экологии

Сергей Собянин сообщил в посте в телеграме, что московские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по экологии.

"Она была посвящена вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE-2025), проходила в "Сириусе". Все москвичи вернулись с наградами. Эмилия Гимаева из школы "Летово" завоевала золото, Никита Юнисов и Милена Иванова из Курчатовской школы — серебряные и бронзовые медали соответственно, а Полина Егорова из школы Центра педагогического мастерства стала обладательницей бронзы. У сборной России — золото в командном зачете", - написал мэр.

Глава города поздравил ребят и их наставников, отметив, что участники решали теоретические задания, индивидуальные и командные кейсы, а в практической части анализировали антропогенное воздействие на природу, отбирали пробы воды.