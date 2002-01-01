Анастасия Мельникова рассказала о внуках: "Не жду, умоляю!"

В 2002 году актриса Анастасия Мельникова стала матерью. У нее родилась дочь Мария. Летом ей исполнилось 23 года. В отношениях актрисы и ее единственной наследницы, которая пошла по стопам матери, царит полная идиллия.

Сейчас Мария не только снимается в фильмах, но и играет в Театре музыкальной комедии и получает второе образование - оканчивает Академию художеств. Анастасия Мельникова выразила надежду, что дождется от дочери второй красный диплом - искусствоведа, передает "КП-Петербург".

А вот с внуками сложнее. "Не жду, умоляю! Она полгода назад принесла мне щенка ирландского сеттера и сказала: "Надеюсь, на какое-то время разговор о внуках закончен", - рассказала Мельникова.

Актриса и сама продолжает сниматься. Так, она предстала в совершенно неожиданном образе, сыграв в фильме "Тайны темного леса". Анастасия призналась, что ей очень понравилось, несмотря на то, что сниматься в сложном гриме и плотном наряде было непросто.

"Было очень смешно, когда после сцены я пошла в грим-вагон и - бум! - дверца узенькая, рога не прошли. Пришлось заходить боком", - поведала актриса.