Минимум три беспилотника ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Три беспилотника атаковали здание учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС. Два дрона сдетонировали над крышей, сообщили в официальном канале электростанции 20 сентября. Критических разрушений не зафиксировано. Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы.

Находившиеся в момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы и находятся в безопасном месте. Ситуация находится на контроле, работа станции осуществляется в штатном режиме.