Минобороны опровергло заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии

Российские военные самолёты не нарушали воздушного пространства Эстонии. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Они летели в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и границ других государств не нарушали. Это подтверждается средствами объективного контроля.

Накануне власти Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны. Утверждалось, что для перехвата российских военных самолётов пришлось поднять в воздух авиацию НАТО.

Наш временный поверенный был вызван в МИД страны, где ему вручили ноту протеста. Также Эстония запросила консультации НАТО.