В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали отели на популярном курорте

Лесные пожары охватили популярный турецкий курортный район в городе Белек. На борьбу с огнём направлено более тридцати самолётов и вертолётов, задействованы свыше восьмисот спасателей. Пламя вспыхнуло в окрестностях Антальи, ветром его разогнало по округе.

Очевидцы публикуют кадры, как красное зарево быстро подступило к дороге. Огонь окружил несколько отелей, постояльцев на время эвакуировали.

Сейчас пожарным удалось локализовать возгорание, отдыхающим разрешили вернуться в гостиничные номера. Информации о жертвах не поступало, россияне не пострадали, сообщает "ТВ Центр".