Киноплатформе "Москино" исполнилось два года

За два года работы платформа "Москино" привлекла уже свыше миллиона двухсот тысяч зрителей и кинематографистов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, функционал проекта существенно расширился.

Так, был запущен сервис предварительного просмотра съёмочных локаций парка "Москино". Появился каталог компаний, которые оказывают помощь в написании сценариев, а также бухгалтерские, юридические и другие услуги.

Одна из важнейших возможностей платформы - подача заявок на финансовую поддержку фильмов. Кинокомпании могут компенсировать часть затрат на съёмки международных проектов в Москве или получить грант за создание образа столицы в ленте. Также сервис пополнился афишей кинотеатров сети "Москино".