В Московском марафоне участвует рекордное число бегунов

Около 50 тысяч человек из 65 стран мира подали заявки на участие в одном из крупнейших забегов России - Московском марафоне. Он проводится в столице уже в 12-й раз и длится два дня.

Профессиональные спортсмены и любители смогут испытать свои силы на короткой и длинной дистанциях. Сегодня бегут 10 километров. Маршрут по самым живописным улицам и набережным Москвы-реки пролегает мимо всемирно известных достопримечательностей города, в том числе сталинских высоток, Большого театра, Кремля и храма Христа Спасителя.

По пути следования участников поддерживают громкими возгласами и красочными плакатами болельщики. На время проведения забега в центре ограничено движение транспорта, сообщает "ТВ Центр".