На фото от шведских ВВС, которые транслируют западные телеканалы - истребители МиГ-31. Снимки сделаны, как утверждается в воздушном пространстве Эстонии. По мнению Таллина, этого уже достаточно, чтобы вновь говорить о российской угрозе. Пролетая над Финским заливом, три самолёта якобы зашли за границу нейтральных вод и кружили чуть ли не над Таллином целых 12 минут.

Истерика была настолько сильной, что Таллинн воспользовался четвёртой статьёй Североатлантического договора, провёл консультации с союзниками и доложил обо всём в Брюссель.

В российском Минобороны сообщили, что накануне истребители МиГ-31 действительно летали, но выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область и при этом не нарушали воздушного пространства Эстонии. И, в отличие от Таллина, могут это подтвердить данными объективного контроля.

История на этом не заканчивается. И следом за Таллинном опомнилась и Варшава, где тема с опять же, с якобы, российскими беспилотниками, которую раскручивали на прошлой неделе, не вызвала широкого резонанса ни в Белом доме, ни в мире. А, значит, нужно срочно искать новый повод. Погранслужба заявила о том, что два российских истребителя совершили низкий пролёт – примерно 150 метров – над добывающей платформой "Петробалтик" в Гданьске. Впрочем, и там, что это были за самолёты не уточняют, но и не исключают, что могли быть те же самые МиГи, что кружили над Эстонией.

Западные эксперты уверены, что с эскалацией, которую утраивают сейчас в Европе, старому Свету придётся разбираться самому. На это намекает и американский президент. Мол Вашингтон не готов вкладывать деньги, а только заключать выгодные ему сделки. Всё ещё пытаются махать крыльями и американские ястребы. Там представили сегодня в Сенат законопроект, который должен обязать американское правительство перечислять Украине средства из замороженных российских активов каждые 90 дней не меньше, чем по 250 миллионов долларов.

Вероятно, он может стать разменной монетой между демократами и республиканцами. Конгресс накануне не смог принять проект временного бюджета, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. И в стране снова встает вопрос о шатдауне.