Москвичей пригласили на Фестиваль финансовой грамотности

Как научиться эффективно управлять личным и семейным бюджетом, защитить средства от мошенников, грамотно инвестировать и вести бизнес. На эти вопросы ответят эксперты - участники Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Он стартовал сегодня в столице.

Открылись более сотни площадок. Главная из них находится в Московском центре качества образования. Гостей ждут лекции, мастер-классы и викторины. Впервые посетителям предложат нейротестирование. Организаторы позаботились и о самых маленьких. Для детей подготовлена отдельная программа, сообщает "ТВ Центр".