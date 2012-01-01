В Москве восстанавливают храм Рождества Пресвятой Богородицы

На северо-востоке Москвы восстанавливают храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Первый в России полковой храм - уникальный памятник архитектуры 17-го века. Он пережил нашествие Наполеона, но в советское время исторический облик комплекса был практически полностью утрачен.

Работы по реставрации ведутся с 2012 года и разделены на три этапа. Уже восстановили фасад и колокольню, возвели часовню, завершили проектирование интерьеров и выполнили консервацию сохранившихся росписей, сообщает "ТВ Центр".