Москвичам пообещали короткий всплеск тепла

Предстоящая неделя в Москве начнётся с тепла. 22 сентября в столицу вернётся июльская жара – столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

По сведениям Гидрометцентра, к концу недели всё же похолодает, погода приблизится к климатической норме. Уже с 24 сентября ожидается понижение температуры сразу на десять градусов.

Самым холодным днём недели станет четверг, 25 сентября. Ночью в столичном регионе будет от нуля до плюс пяти градусов, днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

Первый месяц осени в Москве выдался сухим и тёплым. Температура днём редко опускалась ниже плюс 16 градусов, осадков не было с 30 августа до 19 сентября.