Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан". Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражены места производства многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников и роботизированной боевой техники,

Ещё за минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Березовое в Днепропетровской области. Наступление российских военных продолжается.