После затишья Солнце снова выбросило облако плазмы

Солнце вновь напомнило о себе после небольшого перерыва. На светиле зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Вспышка продолжалась около получаса. В ближайшие дни на Земле возможна магнитная буря.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы из тела светила. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.