Команда "ТВ Центра" вышла на старт Московского марафона

В столице стартовал Московский марафон. В этом году - рекордное число участников, зарегистрировались около 50 тысяч человек. Они представляют десятки стран. Маршруты прошли по знаковым местам города, но увидят их атлеты с другого ракурса. На старт вышла и команда нашего канала.

Дружным составом журналисты, ведущие и директора разных служб собрались в Лужниках уже во второй раз. У каждого есть свой секрет лёгких ног.

Илона Быкадорова, специальный корреспондент программы "Городское собрание": "Секрет в регулярной подготовке. Может быть, ещё такие факторы как хорошая погода – она очень кстати сегодня".

Александр Губанов, директор дирекции исследования аналитики: "В беге я недавно. Я в основном занимаюсь другими циклическими видами спорта, в частности велосипед и лыжи, но последнее время стал увлекаться бегом".

Особенно волнительные минуты - уже на разминке за несколько минут до старта. Суставная гимнастика и немного специальных беговых упражнений необходимы, чтобы не потерять темп.

Спортсмены расходятся по кластерам. На дистанцию в 10 километров первыми выходят самые амбициозные и скоростные. Но всех объединяет одно - поставить хотя бы свой личный рекорд.

В этом году маршрут поменялся: от Лужнецкой набережной до Белого дома и обратно. Последние метры - самые сложные. Но впереди медали, остановиться нельзя. А завтра за медали предстоит побороться тем, кто выходит на марафонскую дистанцию.