Московская пенсионерка отдала мошенникам часы за 27 миллионов рублей

Новой жертвой мошенников стала 84-летняя москвичка. Пенсионерка отдала аферистам часы стоимостью более 27 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, женщине позвонили якобы из телефонной компании и предупредили о замене кода городского телефона. Пенсионерка спокойно назвала мошенникам свои паспортные данные.

После этого преступники убедили пожилую москвичку, что от её имени осуществляются переводы денежных средств и попросили поучаствовать в операции по поимке преступников. Ещё аферисты попросили женщину купить для спасения своих накоплений дорогие часы, а затем передать их на хранение.

Так пенсионерка лишилась 27 миллионов рублей. Уголовное дело находится на контроле Зюзинской прокуратуры Москвы.