Рядовой Янкович проявил героизм в зоне спецоперации

Гвардии рядовой Андрей Янкович, действуя в составе миномётного расчёта, подавлял боевые точки ВСУ, когда его позиция подверглась атаке вражеских беспилотников. Он своевременно отдавал подчинённым команду уклоняться и продолжал обеспечивать огневую поддержку артиллерии. В результате наши военнослужащие уничтожили около четырёх опорных пунктов неприятеля.

Гвардии младший сержант Александр Злодеев, получив сведения об артиллерийском обстреле соседнего подразделения, немедленно выдвинулся с личным составом в заданный район. Обнаружив на месте троих раненых военнослужащих, Александр оказал им первую помощь и организовал эвакуацию. Благодаря его решительным действиям, жизни наших бойцов были спасены, сообщает "ТВ Центр".