Этой ночью из разных регионов Украины приходили сообщения о мощных взрывах на армейских объектах. Крупные пожары возникли в Сумской области, поражены цели в окрестностях Харькова и Чернигова.

Появились кадры боевой работы расчётов БПЛА группировки войск "Центр" на красноармейском участке. Беспилотники с ювелирной точностью сбрасывают боеприпасы на закрытые позиции противника. Сокрушительные удары наносит и армейская авиация ВКС России.

Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35 круглосуточно несут боевое дежурство в воздухе. Их задача - обеспечить надёжное прикрытие бомбардировщикам и штурмовикам, а также тактическим вертолётным группам в ходе боевых вылетов, сообщает "ТВ Центр".